Sociais-democratas alemães ganham eleições, mas por pouco. Coligar será a solução para governo

Tanto Olaf Scholz do SPD ( Partido Social-democrata), como Armin Laschet da CDU (União Democrática Cristã) querem assumir o cargo de chanceler.





Os dados da contagem final, embora provisórios, registam 25,7 % dos votos para o SPD de Scholz. A CDU arrecada 24,1% para Laschet.





A terceira força política, os Verdes, soma 14,8% da intenção de voto. O partido liberal FDP atinge 11,5%. Estes dois partidos procuram agora um papel relevante no futuro governo.





O fim da era Angela Merkel coloca os dois líderes na corrida pela coligação mais forte.







Para formar governo, os principais partidos iniciam negociações à direira e à esquerda com uma coligação maioritária em vista.





O candidato social-democrata Olaf Scholz declarou que o resultado é um "sucesso" para o SPD, que conseguiu o melhor resultado desde Gerard Schröder, e expressa a vontade da população de o ter como chanceler:





A curta vantagem do SPD poderá no entanto ter aberto caminho para a continuidade da CDU no governo. "Nós vamos fazer tudo para podermos formar um Governo dirigido pela aliança CDU/CSU", já disse Laschet.

Armin Laschet da CDU | Fabrizio Bensch - Reuters



O secretário-geral da CDU, Paul Ziemiak, confirma a derrota na manhã de segunda-feira, mas sublinha que, "no final, a questão será: quem pode criar um projeto genuíno para o futuro?".





A tarefa do sucessor de Merkel é liderar a economia mais importante da Europa nos próximos quatro anos, com uma agenda recheada de desafios, com pandemia e mudanças climáticas no topo dos temas.







A solução de governo deverá ser apresentada até ao Natal.