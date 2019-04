Sociais-democratas na Finlândia regressam ao poder

Lehtikuva Lehtikuva - Reuters

Pela primeira vez desde 1999, os sociais-democratas, partido de Antti Rinne, vencem tangencialmente e asseguram 40 dos 200 lugares no parlamento. Mas o partido dos Verdadeiros Finlandeses está também bem posicionado com 39 deputados.



Esta mudança deve-se principalmente à austeridade do partido do Centro que agora deixa o poder.



O resultado marca a primeira vitória do partido do centro-esquerda numas eleições legislativas nos últimos 20 anos.