Socialistas espanhóis elegeram novo líder

Eram três os candidatos a secretário geral do PSOE: Suzana Díaz, que conta com o apoio de históricos do partido; Patxi Lopéz, um antigo líder do governo regional do País Basco e Pedro Sanchez que tudo indica será o vencedor.



Desde 2011 que o partido tem enfrentado várias derrotas eleitorais, perdeu milhões de votos e vários lugares no parlamento. É também clara a divisão interna sobre qual a estratégia a seguir pelo PSOE para recuperar os votos perdidos e conseguir fazer frente ao Partido Popular.