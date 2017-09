Socialistas espanhóis propõem criação de Centro Nacional de Desaparecidos

Lusa13 Set, 2017, 20:52 | Mundo

A primeira vice-presidente da comissão do Interior do parlamento, Ana María Botella, recordou que em Espanha há 4.164 buscas ativas de desaparecidos, de um registo de 121.112 denúncias.

A deputada do PSOE anunciou que o seu grupo trabalhará para que este centro se torne uma realidade o mais brevemente possível e "seja dotado de meios humanos, materiais e policiais, assim como de orçamento em 2018".

Ana María Botella criticou que nesta legislatura "tenha diminuído o interesse do Governo" sobre este assunto, apesar de o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciar que "o iria impulsionar".

A responsável reuniu-se hoje com o presidente e a diretora da Fundação Quem Sabe Onde Global, Paco Lobatón e Anabel Carrillo, no âmbito das reuniões que manterá com associações de desaparecidos.

Por seu lado, Lobatón pediu "propostas de ação" para a criação do citado Centro Nacional de Desaparecidos, para que seja "algo mais que um observatório".

O representante da organização considerou ser fundamental que o problema das pessoas desaparecidas seja tratado como "um problema social" e, portanto, "deveria ser valorizada como uma questão de Estado".

Lobatón recordou que uma das principais reivindicações das associações é que "haja um cruzamento de informação de pessoas desaparecidas e de restos humanos", assim como a melhoria das bases de dados com que trabalham as forças de segurança do Estado.