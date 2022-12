Socialistas europeus assistentes no processo contra Eva Kaili

Eva Kaili já não é vice-presidente do Parlamento Europeu. A agora ex-parlamentar, que está no centro de um escândalo de corrupção, foi hoje destituída do cargo, por decisão votada e aprovada esta manhã pelos eurodeputados.Pedro Marques, vice-presidente da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, onde o PS se inclui no Parlamento Europeu e do qual Eva Kaili também fazia parte, revela que o seu grupo parlamentar vai constituir-se como assistente no processo porque considera que pode ter sido prejudicado pela atuação de Eva Kaili, expulsa do grupo na sequência doA eurodeputada grega Eva Kaili, de 44 anos, até há poucos dias vice-presidente do Parlamento Europeu e membro da bancada dos Socialistas europeus (grupo dos Socialistas e Democratas, S&D), foi detida na sexta-feira em Bruxelas por alegado envolvimento num caso de corrupção relacionado com subornos do Catar para influenciar as decisões do Parlamento Europeu relativas à realização da edição de 2022 do Mundial de futebol naquele país.É acusada de "participação numa organização criminosa, branqueamento de capitais e corrupção".