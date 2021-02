Sociedade civil angolana "extremamente preocupada" com demora do julgamento

"Encaramos o arrastamento do processo das dívidas ocultas como extremamente preocupante. É incompreensível que passados dois anos ninguém tenha sido julgado, apesar de termos arguidos preventivamente detidos", disse à Lusa o coordenador do FMO, Adriano Nuvunga.

Adriano Nuvunga qualificou como "falacioso" o argumento da "complexidade" do processo para justificar a demora no julgamento do caso, assinalando que "foi produzida prova bastante".

"O julgamento de Jean Boustani resultou na produção de prova bastante para os processos abertos em Moçambique", declarou.

Jean Boustani era o principal negociador da Privinvest, a empresa de estaleiros navais contratada pelo Governo do antigo Presidente Armando Guebuza para o fornecimento de barcos e equipamentos de segurança marítima para as empresas em nome das quais foram avalizados os empréstimos.

Boustani acabou julgado e absolvido em Nova Iorque, no âmbito de um processo que a justiça norte-americana promoveu para o julgamento dos alegados autores do esquema das dívidas ocultas.

Adriano Nuvunga enfatizou que "deve haver motivações ocultas e alheias ao interesse da justiça" por detrás do que descreveu como "demora" no desfecho judicial do caso.

O arrastamento do caso, prosseguiu, parece intencional, para dar tempo aos arguidos de dissiparem o património com que supostamente enriqueceram através das dívidas ocultas.

Nuvunga considera que há "mão da Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder]" e que "visa permitir que os seus membros envolvidos no caso dissipem o património que obtiveram com o dinheiro das dívidas ocultas", frisou.

Fernando Lima, jornalista e comentador, apontou "a alta politização" do processo das dívidas ocultas como a causa da demora do julgamento do caso, destacando "o desrespeito pelas regras do Estado de direito democrático", por haver arguidos detidos há dois anos.

"Os pontapés ao Estado de direito democrático em Moçambique são normais, mas [no contexto dos arguidos] estamos perante um caso gritante de atropelo às leis", frisou.

Lima admitiu que a complexidade do processo pode ter "uma quota parte" na demora do julgamento, mas insistiu na ideia de "manipulação política" como fator decisivo do prolongamento do caso.

"O Ministério Público tem a noção da complexidade do caso e quer levar prova consistente para o julgamento, mas não é apenas isso que explica toda esta demora", defendeu Fernando Lima.

As dívidas ocultas estão relacionadas com empréstimos no valor de 2,2 mil milhões de dólares (cerca de dois mil milhões de euros), contraídos entre 2013 e 2014 junto das filiais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB pelas empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM.

Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado por Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.

No processo principal, aguardam julgamento 19 arguidos (18 dos quais detidos), de entre os quais sobressaem figuras do círculo próximo do ex-Presidente da República Armando Guebuza, tais como um dos filhos, Ndambi Guebuza, e a sua secretária pessoal, Inês Moiane.

O Ministério Público moçambicano acusa os arguidos do processo principal, ainda sem julgamento marcado, de associação criminosa, chantagem, corrupção passiva, peculato, abuso de cargo ou função, violação de regras de gestão e falsificação de documentos.

A justiça moçambicana abriu ainda dois processos autónomos, incluindo um em que é arguido o antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul desde dezembro de 2018 a pedido dos EUA, que disputam a sua extradição para o país com Moçambique.

O FMO conseguiu, através de uma iniciativa de interpelação para a apreciação sucessiva, que o Conselho Constitucional considerasse as dívidas nulas.