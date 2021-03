Sociedade civil critica liberdade provisória de arguidos

"Não estamos contentes com a soltura de arguidos neste processo, respeitamos a presunção de inocência e o cumprimento de prazos de prisão preventiva, mas a prioridade devia ser a aceleração, dentro da lei, do julgamento", disse à Lusa o coordenador do FMO, Adriano Nuvunga.

O responsável observou que os arguidos libertados sob caução têm agora a "oportunidade de ocultar e dissipar" o património que supostamente conseguiram através do esquema das dívidas ocultas.

Adriano Nuvunga defendeu que as fragilidades do aparelho judicial e as lacunas da legislação moçambicana impediram que todo o património que os arguidos juntaram com o dinheiro dos empréstimos ilegais fosse confiscado pela justiça.

"Quando o caso começou, não tínhamos a figura do arresto preventivo de bens, por um lado, e, por outro lado, há contas de arguidos no estrangeiro que não chegaram a ser alcançadas pela justiça moçambicana e agora há esta oportunidade de os arguidos libertados desfrutarem dele", enfatizou.

O coordenador do FMO referiu que a prioridade da justiça deve ser o julgamento do caso, evitando a ultrapassagem de prazos de prisão preventiva para dar lugar à liberdade provisória.

"Estamos a organizar-nos para repudiar vivamente este acórdão do Tribunal Supremo", referiu.

O FMO tem sido uma das vozes mais ativas na exigência de julgamento do caso das dívidas ocultas do Estado e conseguiu que o Conselho Constitucional (CC) considerasse os empréstimos nulos, através de uma iniciativa de interpelação para a apreciação sucessiva da constitucionalidade dos empréstimos.

O Tribunal Supremo de Moçambique ordenou a libertação de 11 dos 18 detidos no país no âmbito do processo principal de investigação às dívidas ocultas do Estado, refere um acórdão consultado quinta-feira pela Lusa.

Vão ser libertados sob caução Zulficar Ahmad, Fabião Mabunda, Manuel Matusse, Maria Moiane (secretária do ex-Presidente Armando Guebuza), Sérgio Namburete e Khessaujee Pulchand, indica a decisão judicial.

Outros arguidos serão libertados sob termo de identidade e residência, no caso, Mbanda Henning, Simione Mahumane, Crimildo Manjate, Naimo Quimbine e Sidónio Sitoe.

No acórdão lê-se que o Tribunal Supremo decidiu "manter a prisão preventiva imposta aos arguidos": Ndambi Guebuza (filho do ex-Presidente Armando Guebuza), Bruno Langa, Ângela Leão, Gregório Leão, Cipriano Mutota, Teófilo Nhangumele e António do Rosário, funcionário dos serviços de informação do Estado e administrador-delegado das três empresas públicas envolvidas no escândalo.

As dívidas ocultas estão relacionadas com empréstimos no valor de 2,2 mil milhões de dólares (cerca de dois mil milhões de euros), contraídos entre 2013 e 2014 junto das filiais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB pelas empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM.

Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado por Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.

Além do processo principal, a justiça moçambicana abriu um processo autónomo em que várias outras pessoas são suspeitas de participação no esquema, incluindo o antigo ministro das Finanças Manuel Chang, antigos administradores do Banco de Moçambique, e antigos executivos do Credit Suisse, instituição bancária que viabilizou os empréstimos.