Sociedade civil da Guiné-Bissau repudia atuação desproporcional da polícia

Em comunicado, divulgado à imprensa, o Movimento da Sociedade Civil repudia não só a atuação da polícia, como do Ministério do Interior, considerando ser "atentatória do Estado de Direito democrático numa clara tentativa de intimidação dos cidadãos e sociedade civil".

A organização não-governamental exige também que o Governo da Guiné-Bissau garanta o "exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos constitucionalmente consagrados e à Secretaria de Estado da Ordem Pública um esclarecimento cabal do ocorrido".

No comunicado, o Movimento da Sociedade Civil lembra ao Governo da Guiné-Bissau que as manifestações "não carecem de autorização, nem de beneplácito do poder político" e que as autoridades apenas precisam de ser informadas da sua realização.

A polícia da Guiné-Bissau dispersou na quarta-feira com gás lacrimogéneo algumas dezenas de pessoas que se manifestavam pacificamente em frente à sede da principal central sindical do país para exigirem melhores condições de trabalho.

No local, um forte dispositivo policial começou por cercar os manifestantes, tendo-se depois afastado para em seguida começar a disparar gás lacrimogéneo.

Os manifestantes não entraram em confronto, encontrando-se apenas a gritar palavras de ordem.

O Movimento da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento manifestou também a sua solidariedade à União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG).

A central sindical tem convocado, desde dezembro, ondas de greves gerais na função pública, para exigir do Governo, entre outras reivindicações, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e o aumento do salário mínimo dos atuais 50.000 francos cfa (76 euros) para o dobro.