Sociedade civil guineense apela ao desbloqueio de fundos internacionais para eleições

Lusa28 Ago, 2018, 15:01 | Mundo

Segundo o grupo destas organizações, o lançamento oficial do recenseamento eleitoral não começou efetivamente e caso a situação não seja "imediatamente" resolvida pode "contribuir para o comprometimento do sucesso do processo eleitoral".

A sociedade civil considera que o recenseamento eleitoral foi oficialmente lançado "sem condições técnicas, operacionais, materiais e financeira para que as pessoas possam realizar os seus registos".

A Guiné-Bissau tem eleições legislativas marcadas para 18 de novembro, mas vários partidos políticos têm manifestado algumas dúvidas quanto à realização do escrutínio naquela data.

O recenseamento eleitoral foi oficialmente lançado pelo primeiro-ministro na quinta-feira, mas na prática não começou devido à falta dos `kits` para registo biométrico dos eleitores.

No comunicado, o grupo daquelas organizações apela ao Governo para suspender a campanha sobre o início do recenseamento nos órgãos de comunicação social e para convocar o parlamento, partidos políticos, sociedade civil e todos os parceiros internacionais para "definir um novo cronograma eleitoral" e só depois anunciar o efetivo início do recenseamento.

É também pedido à comunidade internacional para "acelerar o processo de desbloqueamento dos fundos prometidos" para viabilizar o cronograma a ser atualizado.