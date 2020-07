Sociedade civil guineense questiona poder político sobre rumo do país nos últimos tempos

Em conferência de imprensa, Fodé Sanhá, líder do Movimento Nacional da Sociedade Civil, e que falava em nome de mais 10 organizações, leu a carta aberta denunciando detenções arbitrárias de cidadãos, anúncio pelo Presidente guineense de instalação de um dispositivo de escuta das conversas entre os cidadãos e intimidação aos jornalistas.

A carta denuncia ainda a proliferação de discursos políticos que incentivam ao ódio, divisão étnico-religiosa, paralisação do Supremo Tribunal de Justiça, especulação de preços de produtos e transportes, cobranças ilícitas e falta de segurança no país.

Nesse particular, as organizações da sociedade civil destacam a vandalização aos equipamentos e instalações da rádio privada Capital FM e ainda apontam para o que consideram ser violações sistemáticas da Constituição e demais leis do país.

As organizações da sociedade civil, propõem, entre outras medidas, a criação de uma comissão de diálogo interinstitucional com os atores sociais para apaziguar os ânimos e tensão política e social que dizem existir no país.

Também exigem um inquérito judicial aos atos de espancamentos de cidadãos e ao assalto à Capital FM.

"O atual contexto político, social e económico da Guiné-Bissau exige de titulares dos órgãos de soberania, em especial do Presidente da República, uma postura conciliadora e de maior abertura ao diálogo", notam as organizações da sociedade civil guineense.

Na sua avaliação da situação do país, aquelas organizações defendem que apesar das crises cíclicas dos últimos 22 anos, o país conservou "determinados ganhos no domínio do exercício de direitos civis e políticos", nomeadamente a liberdade de expressão e de imprensa.

"Infelizmente, nos últimos tempos, o país vem assistindo aos atos e acontecimentos que consubstanciam graves retrocessos nas conquistas já alcançadas, sobretudo no que concerne aos valores e princípios axiológicos do estado de direito democrático", afirmam.

A carta aberta é assinada entre outras organizações pela Liga Guineense dos Direitos Humanos, a Plataforma Política das Mulheres, a Tiniguena e Conselho Nacional da Juventude.