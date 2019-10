Sociedade civil moçambicana preocupada com violência política

Lusa01 Out, 2019, 11:05 | Mundo

"À medida que os candidatos presidenciais vão entrando na zona Sul do país, para realizar o contacto com os potenciais eleitores, os níveis de intolerância política e focos de violência vão apresentando uma tendência crescente", refere um balanço da Sala da Paz sobre os primeiros 30 dias da campanha eleitoral.

As províncias de Gaza e Inhambane e a cidade de Maputo têm sido palco de violência eleitoral ao longo da campanha eleitoral, lê-se no balanço.

No dia 27 de setembro, a caravana do candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, Daviz Simango, sofreu três tentativas de obstrução por supostos membros da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.

A ação resultou em confrontação física, quando Daviz Simango iniciava mais uma atividade de campanha, no distrito de Govuro, província de Inhambane.

Ao prosseguir para a província de Gaza, o líder do MDM viu barrado o acesso ao mercado de Xai-Xai, o que veio a repetir-se quando seguia para o distrito de Mandlakazi.

Na tarde do dia 30 de setembro, a situação voltou a repetir-se no distrito de Chókwè, onde a polícia chegou a disparar para afugentar os manifestantes que tentavam bloquear a caravana do MDM.

Na cidade de Maputo, a Sala da Paz registou com preocupação a agressão física contra o candidato à Assembleia da República pelo partido Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos) e candidato excluído ao cargo de Presidente da República, Hélder Mendonça.

No dia 26 de setembro, Hélder Mendonça sofreu violentos golpes à catana nos membros inferiores e foi espancado no rosto por indivíduos desconhecidos.

Segundo o partido, a agressão tinha motivações políticas.

Dias antes, José Chemane, que lidera a lista dos candidatos deste partido a deputados da Assembleia da República pelo círculo eleitoral da cidade de Maputo, também foi agredido e teve os seus bens saqueados por desconhecidos.

Nas primeiras semanas da campanha eleitoral, desconhecidos bloquearam o acesso à vila de Boane, província de Maputo, a uma caravana da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

O bloqueio foi feito com recurso a pedras, covas e viaturas, colocadas na via, com panfletos do partido Frelimo.

No distrito da Manhiça, o candidato presidencial da Renamo, Ossufo Momade, enfrentou dificuldades para fazer a sua campanha, por obstruções motivadas por intolerância política.