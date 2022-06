Sociedade civil vai monitorizar "em tempo real" votação junto das assembleias de voto

Membros da sociedade civil das 18 províncias angolanas vão monitorizar em tempo real as eleições de 24 de agosto, com o envolvimento de eleitores, observadores eleitorais e delegados, no âmbito do "Projeto Jiku", anunciou hoje o ativista Luaty Beirão.