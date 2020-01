"Soft Brexit foi tremendo alívio", diz embaixador do Reino Unido em Lisboa

Foto: Simon Dawson - Reuters

No último dia em que o Reino Unido pertence à União Europeia, o jornalista da Antena 1 José Guerreiro esteve à conversa com Chris Sainty, embaixador do Reino Unido em Lisboa, que refere o alívio por se ter encontrado uma solução para uma saída do espaço comunitário europeu sem grandes percalços.