Soldado dos EUA admite propaganda na net para fabrico de armas

Em setembro do ano passado, Smith foi detido enquanto se encontrava ao serviço das Forças Armadas Americanas.



O soldado, para além de ser acusado de divulgar informações sobre o fabrico de armas enfrentava também outra acusação referente às suas alegadas ligações a várias organizações e grupos neonazis. Entre elas estavam a Feuekrieg, a Atomwaffen e a Misantropica.



Uma terceira acusação, de ameaçar incendiar a casa de um membro da "Antifa", da esquerda, em Michigan, acabou por ser arquivada, dada a colaboração de Smith com o FBI.



As duas acusações pelas quais Smith admitiu ser culpado têm uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares. Contudo, a sua sentença só será conhecida a 18 de Maio.



O procurador-adjunto dos Estados Unidos, Anthony Mattivi, revelou que o soldado pretendia derrubar o governo americano, através de um ataque à emissora televisiva CNN, no qual iria usar explosivos num carro-bomba.



O FBI fez também saber que durante uma operação secreta, um agente perguntou ao soldado se existia alguém para alvejar por "incêndio, destruição e morte" ao qual ele respondeu: “Beto O'Rourke”, empresário e político norte-americano.



"Não conheço pessoas suficientes que sejam suficientemente relevantes para causarem uma mudança se morrerem", acrescentou o soldado, sobre a eventual morte do empresário.



Smith revelou ainda que o intuito das suas ações era o de causar caos na sociedade.