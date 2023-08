Soldado dos EUA desertou devido para a Coreia do Norte

A notícia da agência de notícias oficial norte-coreana KCNA é a primeira confirmação oficial por parte de Pyongyang da detenção de Travis King, que assim se torna o primeiro norte-americano detido no país em quase cinco anos.

King, alvo de um processo disciplinar por parte do exército dos EUA, atravessou em 18 de julho, "voluntariamente e sem autorização", a fronteira, segundo o comando da força multinacional da ONU, que supervisiona o cumprimento do armistício entre as duas Coreias.

De acordo com a KCNA, King disse que tinha decidido entrar na Coreia do Norte porque "guardava ressentimentos contra maus-tratos desumanos e discriminação racial dentro do exército dos EUA".

A agência acrescentou que King expressou também vontade de procurar asilo na Coreia do Norte ou num outro país, dizendo que "estava desiludido com as desigualdades da sociedade norte-americana".

King esteve preso na Coreia do Sul durante dois meses após uma briga numa discoteca e um incidente com a polícia em Seul.

Em 10 de julho, saiu da prisão para ser conduzido sob escolta ao aeroporto, de onde deveria ter partido para uma audiência disciplinar nos Estados Unidos.

Em vez disso, conseguiu fugir e juntou-se a um grupo que visitava a fronteira na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias.

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul permanecem tecnicamente em guerra porque nunca assinaram um tratado de paz, mas apenas um acordo para cessar os combates.

A maior parte da fronteira entre os dois países asiáticos é fortificada.