Soldado dos EUA procura refúgio na Coreia do Norte

“Durante a investigação, Travis King confessou que tinha decidido vir para a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) porque nutria ressentimentos contra os maus-tratos desumanos e discriminação racial dentro do exército dos EUA”, relatou a agência de notícias estatal KCNA nesta quarta-feira, usando a terminologia do nome oficial da Coreia do Norte.





“Travis King também expressou a vontade de procurar refúgio na RPDC ou num país terceiro, afirmando que estava desiludido com a sociedade desigual" existente na América do Norte.





A KCNA acrescentou que King estava “mantido sob controlo” por soldados do Exército do Povo Coreano do Norte.King passa a ser o primeiro cidadão norte-americano detido pelo regime de Pyongyang nos últimos cinco anos.

Golpe de propaganda

Não sendo possível confirmar as palavras de Travis, Soo Kim, especialista da consultoria LMI e ex-analista da CIA, avalia este relato via KCNA – voz do regime – como uma manobra de propaganda para denegrir Washington.







“A travessia de King para a Coreia do Norte deu ao regime de Kim várias oportunidades" para atingir os EUA. "Uma delas é, claro, o potencial para negociações com os EUA sobre a libertação de King”, argumentou Soo.







E acrescenta: “É também uma oportunidade para a propaganda do regime fazer o que quer, nomeadamente distorcer a situação, de forma a criticar os EUA e expressar a hostilidade profundamente enraizada de Pyongyang em relação a Washington”.







O analista acredita que a Coreia do Norte pode tentar explorar o caso do soldado para obter concessões dos EUA, relativamente às atividades militares com a Coreia do Sul.





O Pentágono já fez saber que está “focado no retorno seguro de Travis”. “A prioridade do departamento é trazer o soldado King para casa e estamos a trabalhar em todos os canais disponíveis para alcançar esse resultado”, declarou um porta-voz.

Histórico de Travis

A alegada fuga de Travis para a Coreia do Norte acontece durante o contexto tenso da região. Enquanto no Norte ensaiam-se armas desde o início de 2022, os EUA estendem exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul.





A alegada zanga de Travis terá sido motivada por enfrentar duas acusações de agressão na Coreia do Sul por ter cruzado a zona desmilitarizada – a fronteira que separa as duas Coreias desde o fim da guerra de 1950-53.







King também foi declarado culpado num caso de agressão e destruição de propriedade pública por danificar um carro da polícia durante um discurso onde usou palavrões contra os coreanos, de acordo com documentos judiciais.





O soldado cumpriu um período de detenção militar na Coreia do Sul. Deveria enfrentar mais medidas disciplinares em Fort Bliss, no Texas. Durante a transferência para os EUA, o soldado fugiu do aeroporto internacional de Incheon.





No dia seguinte, juntou-se a um "passeio civil" para atravessar a fronteira para a Coreia do Norte.