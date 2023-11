Soldado ferida e agressor morto em ataque em Jerusálem Oriental

"Um terrorista armado com uma faca chegou à esquadra de polícia de Shalem e esfaqueou uma soldado (...). As forças da polícia da fronteira neutralizaram o terrorista disparando", disse a polícia num comunicado.

Os serviços de emergência israelitas Magen David Adom informaram que cuidaram da mulher ferida de 20 anos, bem como de outra pessoa levemente ferida, também de 20 anos.

Segundo a polícia israelita, o agressor é um jovem palestiniano de Al-Issaouiya, um bairro de Jerusalém Oriental ocupado por Israel desde 1967. "Outro suspeito" com ligação ao ataque foi detido perto do local, acrescentou a mesma fonte.

A área do ataque, que ocorreu perto do Portão de Damasco, uma das entradas da Cidade Velha, permanece isolada e o chefe da polícia israelita, Yaakov Shabtaï, visitou a área.

Em 12 de outubro, um palestiniano de Jerusalém Oriental abriu fogo no mesmo local, ferindo dois soldados, antes de ser morto.

E em 30 de outubro, um palestiniano da mesma zona foi morto depois de esfaquear e ferir um agente da polícia israelita perto de um posto de gasolina próximo do local.

Desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, que começou a 07 de outubro com um ataque mortal sem precedentes do Hamas em solo israelita, as tensões têm sido elevadas em Jerusalém Oriental, que inclui a Cidade Velha, deserta de turistas.

"Os nossos polícias estão na linha da frente há um mês", disse o ministro israelita da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, que pediu "tolerância zero" e apelou a que a casa do agressor fosse destruída.

Na Cisjordânia ocupada, pelo menos 150 palestinianos foram mortos por disparos de soldados ou colonos israelitas, segundo o Ministério da Saúde palestiniano.