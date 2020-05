Soldado israelita morto na Cisjordânia na véspera da visita de Mike Pompeo

Os militares israelitas realizam frequentemente operações antes do amanhecer para deter militantes procurados na Cisjordânia, enfrentando ocasionalmente resistência local, mas o assassínio de um soldado é raro.

Segundo os militares, a vítima era um sargento de 21 anos chamado Amit Ben-Yigal e estava em "atividade operacional" perto da cidade de Jenin, na Cisjordânia, quando uma grande pedra foi atirada de um telhado e o atingiu na cabeça.

O porta-voz das forças armadas israelitas, Jonathan Conricus, explicou que os militares tinham completado a sua missão e estavam a sair da vila de Yaabed quando o soldado foi atingido.

O soldado estava a usar um capacete de proteção e foi rapidamente retirado do local para tratamento médico, mas acabou por morrer dos ferimentos, acrescentou.

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, enviou condolências à família do soldado e prometeu que "o longo braço de Israel alcançará o terrorista por detrás do ataque".

Israel tem assistido a uma série de tiroteios, facadas e ataques com carros nos últimos anos, realizados principalmente por atacantes solitários, sem vínculos aparentes a grupos armados.

O Hamas e outros grupos militantes palestinianos têm-se congratulado com os ataques, mas não assumem a responsabilidade.

O ataque mais recente tinha acontecido há duas semanas, no Memorial Day de Israel -- feriado de homenagem a soldados que morreram em combate -, quando um adolescente palestiniano esfaqueou uma mulher israelita à saída de um centro comercial, tendo sido de imediato baleado.

A operação de hoje tinha como objetivo deter quatro palestinianos procurados por atirar pedras a veículos israelitas e outros ataques recentes, um dia depois de as forças israelitas demolirem a casa de um palestiniano acusado de estar por detrás de uma explosão mortal na Cisjordânia no ano passado.

Este ataque acontece na véspera da chegada a Israel do secretário de Estado dos Estados Unidos Mike Pompeo, para discutir os planos israelitas de anexar grandes partes da Cisjordânia no início do verão.

Esta semana, Netanyahu vai tomar posse como líder do novo executivo, um Governo de coligação que lhe permitirá apresentar uma proposta de anexação já a 01 de julho.

Os palestinianos afirmam que toda a Cisjordânia, ocupada por Israel na guerra de 1967, é o coração de um Estado independente que pretendem criar.

Anexar pedaços desse território pode acabar com as esperanças, já diminutas, de uma solução que implique a existência de dois Estados, além de irritar a comunidade internacional, que apoia a criação de um Estado palestiniano.

No entanto, com o apoio da Casa Branca e do Presidente norte-americano, Donald Trump, que defendeu um plano para o Médio Oriente no qual prevê entregar o controlo permanente de 30% da Cisjordânia a Israel, Netanyahu considera-se pronto para avançar com as anexações.