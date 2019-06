Soldado israelita preso por atear fogo a um terreno agrícola palestiniano

04 Jun, 2019, 16:34 | Mundo

De acordo com uma publicação do Haaretz, o indivíduo detido reside na zona da Cisjordânia, também perto de Nablus, e é acusado por provocar um incêndio de natureza criminosa.





O exército de Israel tinha suspendido a investigação há cerca de duas semanas. Mas, entretanto, retomou-a por suspeita de incêndio criminoso “depois de materiais de investigação, incluindo um vídeo, terem sido transferidos” e ficarem na posse das autoridades.



O incêndio, que aconteceu há cerca de duas semanas, foi filmado e um dos responsáveis foi apanhado pela gravação. Inicialmente, o exército israelita culpou os palestinianos pelo incêndio na Cisjordânia, mas o vídeo provou que o autor do fogo posto era um soldado israelita que estaria de licença, ou seja fora do exército, na altura do incidente.



O vídeo, gravado por um investigador da organização não-governamental B'Tselem, mostra o soldado a atear fogo ao campo entre a povoação de Yitzhar e a aldeia palestiniana de Urif.





Os confrontos começaram há duas semanas na zona de Yitzhar e as aldeias palestinianas vizinhas de Burin, Urif e Asira al-Qibliya, entre colonos e palestinianos acusando-se mutuamente de incendiarem os campos agrícolas.