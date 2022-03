Secretas ocidentais pintam quadro de "falta de armas e moral" nas tropas russas

, avaliou Fleming, chefe do Quartel-General de Comunicações do Governo – GCHQ, na sigla inglesa.Pronunciando-se a partir da Austrália, o responsável quis traçar o quadro de um contingente russo desmoralizado:

O chefe do GCHQ reconheceu eficácia ao que descreveu como a “operação de informação” montada pela Presidência ucraniana, enquanto resposta à frente da propaganda da “operação militar especial”, designação divisada pelo Kremlin para classificar a invasão do país vizinho.

GCHQ capta comunicações à escala mundial, tendo em vista identifica potenciais ameaças à Grã-Bretanha. Mantém apertados laços com a norte-americana NSA (Agência de Segurança Nacional) e agências homólogas de Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Este conglomerado de espionagem é conhecido como Five Eyes.

Vladimir Putin, prosseguiu Fleming durante um discurso na Universidade Nacional Australiana, em Camberra, errou no cálculo das “capacidades das outrora poderosas Forças Armadas da Rússia., acrescentou.O contraste com a perspetiva russa da guerra na Ucrânia é completo. O Ministério russo da Defesa tem vindo a desdobrar-se em elogios públicos ao profissionalismo das forças envolvidas nos combates em território ucraniano.O mesmo acontece no gabinete do presidente da Federação Russa, que preserva o retrato de uma operação a decorrer de acordo com o planeado.Na letra do guião do poder político-militar de Moscovo,

Também as estruturas de informações dos Estados Unidos falam de um núcleo de assessores que temem fazer chegar os factos a Putin, quer da guerra, quer do impacto das sanções impostas à Rússia pelo Ocidente.. Um cálculo avançado à agência Reuters por três fontes norte-americanas conotadas com os serviços de informações.Outro alto responsável dos Estados Unidos, citado pela France Presse, apontou o que disse ser, que ressurgiu nos ecrãs de televisão no passado dia 26 de março, após semanas de silêncio e aparente afastamento da vida pública.Na quarta-feira, sem recurso ao anonimato, a diretora de comunicação da Casa Branca, Kate Bedingfield, garantia queEm Camberra, Jeremy Fleming abordou também a aposta russa na parceria com a China: “Há riscos para ambos em estarem demasiadamente alinhados”.“A Rússia compreende que, a longo prazo, a China vai tornar-se crescentemente forte militar e economicamente. Alguns dos seus interesses estão em conflito. A Rússia pode ser espremida para fora da equação”, profetizou o responsável britânico.

