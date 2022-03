"Soldados russos dispararam sobre viaturas onde estão crianças"

EPA

Mariupol continua a ser uma das situações humanitárias mais difíceis, com centenas de pessoas a tentar deixar a cidade. Esta manhã o diretor da Universidade Estatal de Mariupol relatou à BBC como conseguiu sair, na semana passada, com a mulher e o filho de cinco anos e refere que os soldados russos, mesmo com a identificação de haver crianças dentro das viaturas, eles disparavam na mesma.