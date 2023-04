Soldados russos e ucranianos travam combate "feroz" em Bakhmut

De acordo com o relatório militar do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, na zona de Bakhmut decorrem "combates ferozes e as tropas russas tentam controlar toda a cidade".

A mesma fonte acrescenta que além de Bakhmut, os russos dão também prioridade às cidades de Lyman, Avdiivka e Marinka, todas situadas na província de Donetsk, no leste do país.

No seu discurso habitual do dia, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou a reunião que teve com o seu Estado-Maior e o ponto de situação da formação das novas brigadas que o país está a preparar para lançar uma contraofensiva durante a primavera.

"O foco principal está nas batalhas por Avdiivka e Bakhmut e pela região de Lugansk, por cada uma das regiões onde o inimigo está a tentar quebrar a defesa da Ucrânia", afirmou o chefe de Estado ucraniano.

Entretanto, de acordo com os militares ucranianos, a Rússia estará a planear retirar os civis dos territórios que estão sob o seu controle em Zaporizhia e Kherson, antes da iminente contraofensiva de Kiev.