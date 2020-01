Soleimani era considerado um dos comandantes mais poderosos e influentes do Médio Oriente

O General Qassem Soleimani, morto esta sexta-feira, era considerado um dos comandantes mais poderosos no Médio Oriente. Em 2017, integrou a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista norte-americana Time. Era chefe da força de elite iraniana e visto como um possível sucessor do atual Presidente do Irão, Hassan Rouhani.