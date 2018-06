Partilhar o artigo Solidariedade é a palavra a usar este ano no Dia Mundial do Refugiado (CPR) Imprimir o artigo Solidariedade é a palavra a usar este ano no Dia Mundial do Refugiado (CPR) Enviar por email o artigo Solidariedade é a palavra a usar este ano no Dia Mundial do Refugiado (CPR) Aumentar a fonte do artigo Solidariedade é a palavra a usar este ano no Dia Mundial do Refugiado (CPR) Diminuir a fonte do artigo Solidariedade é a palavra a usar este ano no Dia Mundial do Refugiado (CPR) Ouvir o artigo Solidariedade é a palavra a usar este ano no Dia Mundial do Refugiado (CPR)

Tópicos:

Compact, Refugiado CPR,