Meia centena de estudantes ativistas solidários com a Palestina, estão a ocupar desde a noite de ontem, o jardim da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

O grupo começou o protesto no interior do edifício mas foi obrigado a sair. O departamento encerrou as portas, apesar de habitualmente estar aberto 24 horas.



Os estudantes exigem que a Universidade do Porto corte as relações com o Estado de Israel.