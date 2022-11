Solução ibérica para a energia em vigor até maio e deve perdurar

O primeiro ministro defende que o preço do gás na península ibérica deve manter-se com as regras de exceção atuais mesmo que surja um novo mecanismo europeu. A posição de Portugal foi defendida por António Costa, com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, numa conferência sobre energia durante o 26º Congresso da Internacional Socialista que se realizou em Madrid.