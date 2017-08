Solução para Governo timorense deve ficar definida esta semana - Líder da Fretilin

Lusa 14 Ago, 2017, 07:16 | Mundo

A previsão é de que a delegação da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) se encontre na quarta-feira com delegações dos dois partidos convidados a formar uma "plataforma de governação", nomeadamente o Partido Libertação Popular (PLP) e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), explicou aos jornalistas Mari Alkatiri.

O responsável falava no final de um encontro, de cerca de uma hora, com o Presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo, a quem deu conta dos avanços nas negociações para definir o executivo.

"Apresentei ao senhor Presidente um relatório sobre as conversações preliminares com os outros quatro partidos e a informação de que, numa primeira fase de discussões de caráter mais substancial, a Fretilin decidiu convidar dois dos quatro partidos, mantendo as portas abertas para o diálogo com os outros", afirmou.

Alkatiri confirmou que vai enviar agora cartas de convite para a liderança do PLP e do KHUNTO, com quem se espera reunir na quarta-feira, sendo que só depois disso deverá apresentar uma proposta concreta ao chefe de Estado.

"Proposta concreta só quando houver acordo entre os três partidos e até se houver possibilidade de ampliar a plataforma para incluir membros de outros partidos", disse.

O líder da Fretilin disse que o partido está aberto a negociar com outras forças a presidência do parlamento nacional, onde tem a maior bancada, com 23 lugares, e está a considerar a possibilidade de entrada de elementos não ligados a partidos políticos no executivo.

A única questão que está fora das negociações é o cargo de primeiro-ministro que será ocupado por um elemento da Fretilin, com a decisão final a ser tomada ainda esta semana, garantiu.

Se as reuniões com os outros partidos correrem bem, a Fretilin vai convocar o Comité Central do partido para sexta-feira, altura em que será decidido quem vai ser o próximo primeiro-ministro, disse.

Alkatiri confirmou ainda que continua sem falar com o líder do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), segundo partido mais votado nas legislativas de julho, Xanana Gusmão.

"Eu não sei onde é que está o meu compadre neste momento. Se politicamente está a ser difícil encontrar-nos, como compadres vamo-nos encontrar. Não falamos desde o dia 22 de julho, sim", afirmou.

No sábado, Mari Alkatiri anunciou que a Fretilin tinha decidido convidar os dois partidos que se estreiam no Parlamento Nacional, Partido Libertação Popular (PLP, oito lugares) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO, cinco lugares) para conversações sobre a formação de uma plataforma "sólida e segura" de governação.

Alkatiri, que leu uma declaração da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) em conferência de imprensa, disse que o partido vai ainda "manter o diálogo com todos os outros partidos".

O objetivo é "garantir uma política mais inclusiva de modo a tornar o Parlamento Nacional um fórum de concertação de posições e de busca permanente de consensos nas decisões de caráter estruturante para a consolidação do Estado", disse.