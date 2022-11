Somália. Pelo menos 15 mortos durante ataque a hotel em Mogadíscio

“A operação de buscas no hotel Vila Rose terminou”, indicou o porta-voz Sadik Dudishe. De acordo com este responsável,Acrescentou depois que tambémAs forças de segurança conseguiram resgatar cerca de 60 civis e nenhum destes ficou ferido, indicaram as autoridades. Cinco militares ficaram feridos na sequência do tiroteio.O porta-voz da polícia somali indicou que o ataque em causa durou perto de 21 horas e foi levado a cabo por seis terroristas., acrescentou o porta-voz da polícia.O grupo al-Shabbab, ligado à al-Qaeda, procura há vários anos impor a leie derrubar o governo central da Somália, liderado pelo presidente Hassan Sheikh Mohamud. O executivo é apoiado por forças de manutenção de paz da União Africana.Num ataque recente, a 29 de outubro,Este foi o ataque mais mortífero dos últimos anos naquele país De acordo com a ONU, só este ano morreram pelo menos 613 civis e mais de 940 ficaram feridos na sequência de atos terroristas na Somália.