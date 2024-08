Sonda espacial Juice faz última passagem pela Terra a caminho de Júpiter

A missão conta com o envolvimento de cientistas, empresas e engenheiros portugueses. Tem como objetivo desvendar os mistérios das luas geladas do maior planeta do sistema solar.

O satélite europeu vai aproximar-se da Terra logo entre as 23h00 desta terça-feira e a 1h00 de quarta-feira e vai ser visível a partir do sudoeste asiático.





Veja em tempo real a trajectória da sonda Juice a caminho de Júpiter. Créditos: NASA/JPL-Caltech/VTAD