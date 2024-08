Sonda japonesa SLIM conclui missão na Lua

A Jaxa disse que declarou a conclusão das operações da sonda SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) na sexta-feira, depois de "demonstrar resultados que foram além dos objetivos iniciais", incluindo ter sobrevivido às temperaturas geladas de três noites lunares.

A agência japonesa planeia publicar um documento com todas as conquistas da investigação SLIM no próximo outono.

A sonda completou com êxito uma aterragem lunar de precisão a 20 de janeiro, tornando o Japão o quinto país a aterrar no satélite natural da Terra, depois dos Estados Unidos, da antiga União Soviética, da China e da Índia.

No entanto, devido a um problema no motor nas últimas dezenas de metros da descida, a SLIM aterrou num ângulo que privou as células fotovoltaicas, viradas para oeste, de luz solar.

Depois de um período inicial de inatividade de cerca de dez dias e um primeiro despertar, a sonda foi colocada em hibernação e sobreviveu à primeira noite lunar, antes de voltar a dormir no início de março.

O último contacto com a Terra foi a 28 de abril.

A SLIM aterrou numa pequena cratera, com menos de 300 metros de diâmetro, chamada Shioli. Antes de ser desligada, a nave pôde descarregar dois mini-rovers (veículos de exploração lunar), que deviam efetuar análises de rochas da estrutura interna da Lua (o manto lunar), sobre as quais ainda se sabe muito pouco.