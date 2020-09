Sondagem. Democratas temem que Trump rejeite eventual derrota nas eleições

Opinium Research para o jornal três em cada quatro apoiantes de Joe Biden estão preocupados com um cenário pós-eleitoral nos Estados Unidos em que o atual Presidente é derrotado mas rejeita o resultado.

A sondagem dapara o jornal The Guardian revela que





De acordo com a sondagem, quase metade de toda a população norte-americana (47 por cento) assume estar preocupada com a possibilidade de Trump se recusar a admitir a derrota na noite eleitoral. Mesmo entre os apoiantes do atual inquilino da Casa Branca, 30 por cento dos eleitores assumem este mesmo receio.







Por outro lado, dois em cada cinco (41 por cento) dos eleitores apoiantes de Trump dizem estar preocupados com a possibilidade de Joe Biden perder mas não ceder. Quanto aos eleitores que apoiam o candidato do Partido Democrático, um em cada quatro (28 por cento) teme que Biden rejeite a derrota.







Nos últimos meses, o Presidente norte-americano tem colocado em causa o processo de votação, questionando mesmo a integridade das eleições. Em agosto, Donald Trump considerou que “a única maneira de perder esta eleição é se a eleição for fraudulenta”. Ao rejeitar o resultado do escrutínio de novembro em caso de derrota, o Presidente norte-americano estaria a desencadear uma crise constitucional sem precedentes.









Na última semana, o jornal norte-americano Washington Post revelou que dois congressistas do Partido Democrático, Elissa Slotkin e Mikie Sherril, escreveram uma carta ao Pentágono em que assinalam as obrigações constitucionais dos militares em garantir as condições para que o comandante em chefe legitimamente eleito possa assumir funções, caso o incumbente rejeite o resultado.

Voto por correio divide apoiantes



De igual forma, o Presidente norte-americano tem também criticado sistematicamente o sistema de votação por correspondência, que este ano deverá atingir números recorde tendo em conta a situação de pandemia. Donald Trump tem alertado que o voto por correio poderá ser suscetível de irregularidades e chegou mesmo a sugerir que as eleições deste ano fossem adiadas.





Neste ponto, três em cada cinco apoiantes de Trump (60 por cento) teme que a eleição de 3 de novembro seja fraudulenta, enquanto 53 por cento dos apoiantes de Biden partilha dessa mesma preocupação.







Quanto ao voto por correio,Entre os apoiantes de Joe Biden apenas 36 por cento partilham destes receios.





O voto por correio não é uma nova realidade nos Estados Unidos, até porque alguns locais já recorriam quase exclusivamente a esse sistema. Mas prática deverá ter um crescimento exponencial na eleição presidencial deste ano.







Se em 2016 apenas 20,9 por cento dos norte-americanos votaram por correspondência, esse número poderá evoluir para os 39 por cento os eleitores que afirmaram que pretendem votar por correio este ano.





Esta é mais uma questão que está a dividir os eleitores de Biden e de Trump. Há 68 por cento de apoiantes do Presidente que assumem que pretendem votar pessoalmente, enquanto apenas um em cada quatro (27 por cento) quer exercer o direito de voto pelo correio. Já entre os apoiantes do ex-vice-Presidente de Obama, mais de metade dos eleitores (56 por cento) planeia votar pelo correio, enquanto outros 39 por cento pretendem fazê-lo pessoalmente.





A questão do voto por correio poderá ser determinante aquando da contagem dos votos, tendo em conta esta clivagem existente entre os apoiantes dos dois candidatos. Uma vez que a contabilização de votos presenciais ocorre mais rapidamente do que a contagem dos votos por correio, os resultados de um Estado poderão oscilar entre uma vitória de Trump e uma vitória de Biden em apenas alguns dias. Esse cenário pode mesmo aplicar-se ao enquadramento geral da eleição: os primeiros resultados poderão dar Trump como vencedor provisório na manhã seguinte ao escrutínio, mas apontar para a vitória de Biden com o passar dos dias.







Mas, de acordo com a sondagem realizada para oHá, por outro lado, quem acredite que o resultado se deverá saber apenas na semana seguinte (23 por cento) ou mais tarde durante o mês de novembro (17 por cento).





Esta sondagem – realizada após a convenção nacional democrata mas antes da convenção republicana - aponta ainda para uma vantagem de Biden sobre Trump que poderá ir até aos 15 pontos percentuais, superioridade que se repete em estados decisivos que votam de forma indefinida todos os anos (os swing states), como Winsconsin ou Florida.