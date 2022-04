Sondagem. Macron e Le Pen disputam segunda volta das presidenciais

As primeiras projeções dão a vitória ao atual presidente Emmanuel Macron com 28,1% dos votos, seguido de Marine Le Pen, com 23,3%.





Cerca de 48,7 milhões de eleitores franceses foram chamados este domingo às urnas para a primeira volta das eleições presidenciais, à qual se apresentaram 12 candidatos. O candidato da esquerda radical Jéan-Luc Mélenchon está em terceiro lugar com 20,1%, e Éric Zemmour, candidato da extrema-direita, em quarto com 7,2%.A abstenção terá sido alta, entre 26,2% e 29,1%, de acordo com duas das estimativas. Em 2017, foi de 22,2% na primeira volta das presidenciais.









“Vou ser a Presidente de todos, a vossa Presidente”, prometeu a candidata da União Nacional.



Le Pen pediu “união” em torno de um "grande projeto nacional e popular", afirmando que no próximo dia 24, os franceses vão escolher “uma sociedade, uma civilização”.

Num discurso após a publicação das primeiras projeções, Marine Le Pen disse que será a “presidente de todos os franceses”.“Vou ser a Presidente de todos, a vossa Presidente”, prometeu a candidata da União Nacional.“Quero que a França seja uma potência de paz”, acrescentou Le Pen, prometendo “recolocar a França em ordem nos próximos cinco anos”.Le Pen pediu “união” em torno de um "grande projeto nacional e popular", afirmando que no próximo dia 24, os franceses vão escolher “uma sociedade, uma civilização”.







Por sua vez, Emmanuel Macron agradeceu o voto dos franceses. “A vossa confiança honra-me, obriga-me e compromete-me”, disse o presidente francês.“Como sabem, todos e todas podem contar comigo para levar a bom termo este projeto de abertura e independência francesa europeia que defendemos sempre ao longo da nossa campanha”, acrescentou.







Os candidatos da direita, o ecologista, o candidato comunista e a candidata socialista já apelaram ao voto em Macron contra Le Pen, na segunda volta. Já o candidato Eric Zemmour, da extrema direita, naturalmente fez apelo ao voto em Marine Le Pen.





