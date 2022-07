Sondagem mostra Lula claramente na frente para as Presidenciais

Foto: Adriano Machado - Reuters

A caminho das presidenciais brasileiras, há uma nova sondagem que mantém Lula da Silva claramente na liderança. O antigo presidente do Brasil obteve 47% das intenções de voto numa primeira volta, a mesma percentagem que tinha conseguido em junho. O atual presidente, Jair Bolsonaro, conta agora com 29%, mais um por cento do que na sondagem anterior.