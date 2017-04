Partilhar o artigo Sondagens consolidam Moon Jae-in como favorito à presidência da Coreia do Sul Imprimir o artigo Sondagens consolidam Moon Jae-in como favorito à presidência da Coreia do Sul Enviar por email o artigo Sondagens consolidam Moon Jae-in como favorito à presidência da Coreia do Sul Aumentar a fonte do artigo Sondagens consolidam Moon Jae-in como favorito à presidência da Coreia do Sul Diminuir a fonte do artigo Sondagens consolidam Moon Jae-in como favorito à presidência da Coreia do Sul Ouvir o artigo Sondagens consolidam Moon Jae-in como favorito à presidência da Coreia do Sul

Tópicos:

Choi Soon, Hong Joon, Moon Jae, Park Geun,