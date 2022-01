Sondagens mostram que norte-americanos estão cada vez mais descontentes com Joe Biden

Esta foi a percentagem mais baixa de aprovação que Joe Biden registou desde que assumiu a presidência, a 20 de janeiro de 2021.





Depois de uma subida constante nos primeiros seis meses de presidência, o índice de aprovação de Joe Biden desceu abaixo dos 50 por cento pela primeira vez em agosto, coincidindo com a polémica retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão e com o aumento de casos associados à variante Delta.

Desde então, o índice de aprovação de Joe Biden tem vindo a cair a pique, de acordo com as sondagens da Universidade Quinnipiac, e regista agora o valor mais baixo.







Uma sondagem da mesma universidade realizada também um ano após a tomada de posse de Donald Trump colocava o ex-presidente cinco pontos percentuais acima de Biden. A taxa de desaprovação era, no entanto, mais elevada no caso de Trump (57 por cento). A sondagem é revelada num altura em que a inflação nos EUA disparou para o valor mais elevado em 40 anos e os casos de covid-19 atingem recordes históricos.



A resposta de Joe Biden à pandemia era, até agora, um dos pontos positivos que o fazia subir nas sondagens.A economia é outra das áreas que os inquiridos apontam como negativa. Trinta e quatro por cento dizem aprovar a forma como Biden lida com a economia e 57 por cento desaprovam. Joe Biden também chumba na área da política externa: 35 por cento aprovam a resposta de Biden e 54 por cento desaprovam.O declínio do índice de aprovação de Joe Biden foi observado em todos os grupos demográficos, com apenas democratas e afro-americanos a manterem uma opinião geralmente positiva acerca do presidente. Embora 75 por cento dos democratas se mantenham ao lado de Joe Biden, o índice de aprovação diminui ainda assim entre os simpatizantes do seu partido, baixando dos 87 por cento registados há apenas dois meses.