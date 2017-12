Sondagens vão vantagem aos anti-independência na Catalunha

O Ciudadanos, aparecem em primeiro lugar, seguido da Esquerda Republicana cujo cabeça de lista, Oriol Junqueras, se encontra detido.



As sondagens sugerem que nenhum partido conseguirá maioria no Parlamento, pelo que se antevêem negociações para formar governo.



Carles Puigdemont participa esta noite num comício através de vídeo-conferência a partir de Bruxelas, e já desmentiu o rumor de que regressaria a Barcelona antes ou no próprio dia das eleições.



As sondagens atribuem-lhe o terceiro lugar.



Em Barcelona, a acompanhar a campanha eleitoral, está a correspondente da RTP em Espanha, Daniela Santiago.