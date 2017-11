Sooronbai Zheenbekov empossado Presidente do Quirguistão

Lusa24 Nov, 2017, 09:43 | Mundo

Sooronbai Zheenbekov, de 59 anos, renunciou ao cargo de primeiro-ministro para se candidatar à presidência da república centro-asiática, sucedendo assim a Almazbek Atambaïev, responsável por aproximar o país da Rússia e integrá-lo na União Económica Euroasiática (UEE), liderada por Moscovo.

"O Quirguistão continuará a cooperação estratégica com a Rússia. Também reforçará a cooperação estratégica com a China", afirmou Sooronbai Zheenbekov, na cerimónia em que prestou juramento no cargo.

O novo líder indicou como prioridades a luta contra a corrupção e a defesa dos interesses do país.

Zheenbekov vai liderar a única república parlamentar da Ásia Central com os poderes presidenciais bastante diminuídos, na sequência da reforma constitucional aprovada há quase dois anos durante o mandato de Almazbek Atambaïev.

Essa reforma, duramente criticada pela antiga Presidente Roza Otunbayeva e pelo pai da atual Constituição Omurbek Tekebayev, reforçou os poderes do primeiro-ministro em detrimento dos do Presidente, parlamento e autoridades locais.

O primeiro-ministro quirguistanês pode nomear e destituir membros do Governo sem consultar o chefe de Estado, designar dirigentes de administrações estatais sem o consentimento dos conselhos territoriais e vetar projetos de lei do parlamento se implicarem um aumento das despesas do orçamento.

Zheenbekov inicia um mandato ofuscado pela perseguição ao principal rival na corrida à presidência, o também ex-primeiro-ministro Omurbek Babanov, líder do partido da oposição Respublika Ata yurt e um dos homens mais ricos do país, que obteve 33,49% dos votos nas presidenciais de 15 de outubro.

A procuradoria-geral do Quirguistão abriu uma investigação contra Omurbek Babanov, acusado de lançar apelos para derrubar a ordem constitucional durante a campanha eleitoral.

As autoridades judiciais acusaram Babanov de ter instigado, durante um comício, a minoria uzbeque que vive no sul do país "à desobediência e ao derrube do poder".