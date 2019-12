"Sou como um antigo amante". Frans Timmermans escreve carta ao povo britânico

, escreveu Timmermans na missiva. “Conheço os vossos pontos fortes e fracos. Sei que podem ser generosos, mas também avarentos.”.O vice de Ursula von der Leyen declara, na carta enviada ao diário britânico, que” e explica que começou a amar essa nação e o seu povo durante o período em que estudou numa escola britânica em Roma.Por essa razão, Timmermans diz-se triste pela escolha do Reino Unido de abandonar uma relação construída desde a adesão ao bloco, em 1973, e sugere que a decisão tomada por David Cameron de realizar o referendo de 2016 era desnecessária.“Estavam de coração dividido em relação ao assunto, tal como sempre estiveram em relação à União Europeia”, considerou.“Era mesmo necessário forçar esta questão? De modo algum. Mas fizeram-no. E o mais triste é que vejo isso a magoar-vos. Porque os vossos corações continuarão divididos mesmo depois de saírem [da UE].”.

“Diferenças são fonte de amor”

Timmermans, antigo ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, considera ainda nesta missiva que o ceticismo britânico em relação à União Europeia foi um triunfo para o bloco, apesar de admitir um sentimento de rejeição.“Nunca vão deixar de se referir a nós como. Isso ajuda-vos a criar uma distância que acham que necessitam”, afirmou.“Mas também vos impede de ver que, na verdade, todos precisamos de alguma distância entre nós.”.As negociações sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia deverão ter início em março de 2020, depois de o país se retirar formalmente do bloco.Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, garantiu que não irá prolongar para lá de dezembro de 2020 o período de transição, durante o qual o Reino Unido permanecerá na união aduaneira e no mercado único, mas não nas instituições europeias envolvidas na tomada de decisões sobre o bloco.Alguns dos pontos de divergência nas negociações poderão ser o acesso às águas britânicas por parte de frotas de pesca europeias e o facto de a UE exigir que o Governo do Reino Unido cumpra com as regras ambientais, sociais e fiscais do bloco em troca da isenção de tarifas comerciais.