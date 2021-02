S&P baixa rating da Etiópia devido a anúncio de alívio da dívida privada

"Baixámos o nível da Etiópia de B pra B- e, ao mesmo tempo, estamos a atribuir uma Observação de Crédito com implicações negativas, indicando que poderemos baixar o rating no seguimento da resolução do processo do Enquadramento Comum para o Tratamento da Dívida para além da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) do G20", lê-se na nota que acompanha a decisão.

Em causa está o anúncio da Etiópia de que planeia pedir um alívio da dívida aos credores privados, o que implica, na opinião das agências de notação financeira, uma alteração ao contrato inicial sobre a dívida e, por isso, uma colocação automática do país em Incumprimento Financeiro, ou `default`.

"Podemos acabar por colocar o `rating` em Default Seletivo se o Governo levar a cabo uma oferta de troca de dívida, que consideraríamos uma troca de dívida problemática [`distressed debt exchange`, no original em inglês] com base nos nossos critérios", explicam os peritos da agência de notação financeira, acrescentando que também é possível uma descida no rating se a Etiópia "não quiser ou não conseguir pagar os juros relativamente às suas obrigações comerciais".

Por outro lado, apontam, "o rating será mantido e removido da Observação Negativa de Crédito se ficar claro que as obrigações comerciais da Etiópia não serão incluídas na reestruturação da dívida", acrescentam os analistas.

A Etiópia, como outras nações africanas como o Chade ou a Zâmbia, aderiu ao Enquadramento Comum definido pelo G20 e Clube de Paris em novembro, mas a situação deste país é prejudicada pela instabilidade na região de Tigray, no norte do país, e pela disputa fronteiriça com o Sudão, que está a perturbar os fluxos comerciais na região.

A DSSI é uma iniciativa lançada pelo G20 em abril do ano passado que garantia uma moratória sobre os pagamentos da dívida dos países mais endividados aos países mais desenvolvidos e às instituições financeiras multilaterais, com um prazo inicial até dezembro de 2020, que foi depois prolongado até junho deste ano, com possibilidade de nova extensão por seis meses.

Esta iniciativa apenas sugeria aos países que procurassem um alívio da dívida junto do setor privado, ao passo que o Enquadramento, aprovado pelo G20 em novembro, defende que é forçoso que os credores privados sejam abordados, ainda que não diga explicitamente o que acontece caso não haja acordo entre o devedor e o credor.

"Estimamos que as necessidades financeiras da Etiópia para pagar a dívida são de 5,5 mil milhões de dólares [4,5 mil milhões de euros] entre 2021 e 2024, incluindo o pagamento de mil milhões de dólares [820 milhões de euros] em 2024, excedendo as reservas em moeda estrangeira, no valor de 3 mil milhões de dólares [quase 2,5 mil milhões de euros]", salienta a S&P.