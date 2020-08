SpaceX deixou a Estação Espacial Internacional e está de regresso à Terra

A cápsula transporta dois astronautas norte-americanos da NASA e deverá concluir a viagem de regresso com a amaragem no Golfo do México às 17h41 hora de Lisboa.

A SpaceX acoplou no dia 31 de maio na Estação Espacial Internacional, no primeiro voo privado rumo ao espaço.





Dois astronautas da Nasa estão na nave. Douglas Hurley e Robert Behnken foram os escolhidos para tripular a missão e viajar até à Estação Espacial Internacional.





Os dois homens são astronautas da Nasa desde 2000 e já foram ao espaço duas vezes em naves espaciais. Estão entre os membros mais experientes da equipe da agência, segundo a BBC, e foram treinados como pilotos de testes (o que tem sido crucial para preparar a nova aeronave).



Hurley, de 53 anos, já passou 28 dias e 11 horas no espaço, e Behnken, de 49, acumula 29 dias e 12 horas, incluindo 37 horas de caminhada espacial (fora do veículo ou da estação).



Ambos têm esposas astronautas: Behnken é casado com a oceanógrafa e engenheira aeroespacial Megan McArthur, que tem quase 13 dias de missões no espaço, segundo a Nasa. Já Hurley é casado com a ex-astronauta da agência Karen Nyberg, engenheira com 180 dias de missões espaciais.