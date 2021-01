SpaceX preparada para realizar voo teste no novo protótipo Starship SN9

Este teste de voo decorre depois de terem sido realizados cinco testes estáticos nos dias 21 e 22 de janeiro, para verificação e teste dos três motores raptor, instalados na base do foguete.











Neste voo-teste, a SpaceX espera algo parecido ao que ocorreu com o antecessor modelo SN8 de três motores, que voou cerca de 12,5 quilómetros acima de Boca Chica no dia 9 de dezembro.







O proximo teste, que se espera ainda esta segunda-feira, pode ir entre os 10 e os 12,5 quilómetros. Tudo vai depender dos ventos.







E se tudo correu, em dezembro, como o desejado, o SN8 fez tudo o que foi pedido naquele dia, exceto na aterragem. O protótipo de aço inoxidável desceu um pouco rápido demais e explodiu quando atingiu a área de pouso designada.















Estes testes servem à SpaceX para desenvolver uma nave (Starship) que no futuro pretende transportar pessoas e cargas para a Lua, Marte e outros destinos. O sistema de transporte consiste em dois elementos, os quais serão ambos total e rapidamente reutilizáveis: o primeiro estágio do foguete (Super Heavy) de 50 metros de altura, que será o impulsionador da nave que estará no topo do lançador; e a dita Starship).





Quer o primeiro estágio, quer a Starship, ambos serão equipados com motores Raptor, concebidos pela SpaceX e que podem funcionar com combustão à base de Metano.





A versão final do Starship terá seis Raptors, e o Super Heavy terá cerca de 30 destes motores, refere Elon Musk, fundador e CEO da SpaceX.