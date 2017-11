SPD disponível para viabilizar Governo de Merkel

Martin Schulz reuniu-se com o núcleo duro do partido e à saída garantiu que o SPD está aberto ao diálogo e quer contribuir para um acordo de coligação.



Um recuo de Schulz face à posição inicial uma vez que no dia das eleições garantiu que ia fazer oposição à CDU.



A alteração de estratégia surge depois da pressão feita por alguns barões do SPD e do presidente para evitar que a Alemanha volte de novo a eleições.