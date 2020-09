Sporting confirma venda de Acuña ao Sevilha por 10,5 milhões de euros

Na nota, os 'leões' dão conta da transferência de Acuna para o conjunto espanhol, tendo revelado ainda os valores da mesma, referindo que "a Sporting SAD receberá o montante fixo de 10,5 ME, acrescido de um valor condicional de até dois ME", que serão pagos ao Sporting "em função da obtenção de objetivos relacionados com a participação do jogador em jogos e da participação do Sevilha na Liga dos Campeões".



O Sporting revela ainda que os encargos com os serviços de intermediação relativos à transferência ascendem a um milhão e cinquenta mil euros e que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelos dois clubes em partes iguais.



O jogador assinou um contrato de quatro épocas com o clube espanhol e, segundo o Sevilha, já passou nos exames médicos.



Acuna, de 28 anos, chegou ao Sporting no início da época 2017/18, proveniente dos argentinos do Racing Avellaneda, tendo marcado nove golos em 135 jogos pelos ‘leões’.



O polivalente jogador chegou a Alvalade numa transferência avaliada em 9,6 milhões de euros, tendo, na altura, assinado um vínculo válido por quatro temporadas, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



O jogador esteve afastado dos trabalhos de pré-época da equipa lisboeta, orientada por Rúben Amorim, e não participou no estágio que o grupo realizou no Algarve, trabalhando à parte do restante plantel.