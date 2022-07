Sri Lanka. A democracia abalada pelos protestos contra a fome

Vários analistas comparam a situação no Sri Lanka ao que sucedeu em Cuba, há exatamente um ano, quando manifestantes saíram para as ruas queixando-se da falta de alimentos e de medicamentos, obrigando o Governo de Havana a responder com repressão, para conter a fúria popular.

Contudo, o Governo do Sri Lanka não tem os mesmos meios de controlo da população do regime cubano e há quem olhe com atenção para o que vai suceder nas próximas semanas, como para um balão de ensaio do futuro de muitos países que não estão a conseguir lidar bem com as ondas de choque económicas da pandemia de covid-19 e da guerra na Ucrânia.

Nos últimos dias, o Sri Lanka tornou-se palco de um descontentamento popular incontrolável, que levou à fuga do Presidente, Gotabaya Rajapaksa, alegadamente para as Maldivas, com o primeiro-ministro, e agora Presidente interino, Ranil Wickremesinghe, a pedir às autoridades policiais para "fazer o que for necessário para repor a ordem", enquanto edifícios governamentais são invadidos e residências privadas de dirigentes são incendiadas.

O problema de Wickremesinghe é que a causa da revolta popular não pode ser resolvida com uma instrução a partir do gabinete e, muito menos, terá um fim rápido, mesmo que com promessas políticas, que perderam credibilidade.

Aliás, para analistas como Samahita Phul, investigadora da Observer Research Foundation, foram as promessas políticas que estiveram parcialmente na origem dos problemas que agora se manifestam nas ruas da capital Colombo.

"Quando, em 2019, o agora Presidente fugido e exilado quis cumprir a sua promessa eleitoral de baixar os impostos, abriu uma Caixa de Pandora que já não pode ser fechada e cujas consequências não podemos antecipar", disse Phul à Lusa.

A estratégia de Rajapaksa era a de dar um incentivo à debilitada economia cingalesa, acreditando que uma política orçamental mais flexível ajudaria a conter um grave défice público que nunca ficou resolvido desde a crise financeira global de 2009.

A tempestade perfeita, na mesma altura da alteração na política orçamental, desenhava-se com ataques terroristas a mesquitas no Sri Lanka em 2019, que afetaram profundamente um dos setores mais saudáveis da economia nacional: o turismo, que valia cerca de 8% do Produto Interno Bruto (e que agora conta menos de 0,8%).

O receio de instabilidade financeira e de falhas de segurança pública afastaram turistas e colocaram o Sri Lanka numa espiral de crise que se agravou com a chegada da pandemia de covid-19, logo no início de 2020.

A "gota que fez transbordar o copo" foi a guerra na Ucrânia, que teve dois impactos diretos: o agravamento da diminuição de turistas (a principal fatia de visitantes tinha nacionalidade ucraniana e russa); o agravamento do acesso a cereais (maioritariamente oriundos da zona agora em conflito).

Ao mesmo tempo, e de forma que a população nunca compreendeu, o Governo do Sri Lanka decidiu, a partir do ano passado, introduzir um embargo a fertilizantes químicos estrangeiros, numa tentativa desesperada para conter o aumento do défice externo.

Como também foram inúteis medidas como de dar um dia de folga semanal aos funcionários do Governo, para que eles pudessem plantar alimentos nos seus quintais, ou foi muito mal recebido o anúncio da possibilidade de uma licença sem vencimento de cinco anos para o setor público (onde estão inscritos 1,5 milhões de trabalhadores).

Sem os fertilizantes estrangeiros, o país ficou dependente de cereais do estrangeiro, em particular da Ucrânia e da Rússia, agora ausentes do menu dos cingaleses, e diminuíram as exportações de chá, café e especiarias (parte importante das exportações do Sri Lanka).

"O país foi apanhado numa armadilha fatal. Ficou refém dos seus aliados e da ajuda do Fundo Monetário Internacional, todos cada vez menos complacentes com a instabilidade política que se começou a desenhar", explicou Samahita Phul.

Dois em cada três dos 22 milhões de habitantes do Sri Lanka já estão a diminuir no consumo de comida, para fazer frente à pior crise económica e social do seu país desde a independência, em 1948, numa ilha que se tornou um `barril de pólvora` política, com milhares de pessoas a tomarem conta das ruas.

Com a inflação a atingir 54,6% em junho e sem dinheiro para comprar combustíveis (obrigando o Governo a paralisar todo o serviço de transportes públicos, incluindo autocarros e comboios), o Sri Lanka tem agora uma dívida externa que os analistas internacionais já declararam "impagável" (na ordem dos 50 mil milhões de euros), com o país a entrar em `default` técnico.

A população não aceita a falta de medicamentos, alimentos, nem suporta os cortes de energia recorrentes determinados pelo Governo, cuja autoridade tem vindo a ser questionada.

A família Rajapaksa -- o Presidente fugido é irmão do ex-primeiro-ministro Mahinda, que se demitiu em maio, bem como do ministro das Finanças -- é o alvo principal dos protestos, que se agravam e ameaçam tornar o país ingovernável a curto prazo.

"A remodelação governamental de abril (onde foram empossados 17 novos membros do executivo) foi uma breve, e passageira, pausa na crise, antecipando que o regime poderá ter esgotado as suas soluções para uma saída política para a crise", argumentou Phul, referindo-se às poucas alternativas que restam a Wickremeshinghe, na sua Presidência interina.

Numa recente entrevista à agência Associated Press, o Presidente interino não escondeu o desalento perante a falta de opções para combater a crise no seu país, avisando que "até ao final do ano, esta situação vai repetir-se em outros países", por causa da progressiva falta de alimentos.