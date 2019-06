Sri Lanka. Altos responsáveis muçulmanos demitem-se devido a atentados

RTP03 Jun, 2019, 18:51 | Mundo

Vários milhares de pessoas manifestaram-se sábado passado na cidade de Kandy, a uma centena de quilómetros a leste de Colombo, em resposta ao apelo do monge Athuraliye Ratana.







Este mesmo prometeu cumprir uma greve de fome "até à morte", exigindo o afastamento de dois governadores da ilha e do ministro da Economia, Rishad Bathiudeen.

Os muçulmanos compõem cerca de 10 por cento da população do Sri Lanka.

Denunciam também uma alegada campanha de discursos de ódio, de violência e de perseguição contra a comunidade muçulmana do Sri Lanka, em curso desde os atentados.







Nos dias seguintes aos ataques, vários motins anti-muçulmanas abalaram cidades a norte da capital, Colombo, nas quais morreu um muçulmano e que devastaram casas, lojas e mesquitas. A tensão mantém-se elevada na zona e a polícia local está em alerta grave.

Apoio católico

Também o mais alto responsável pela igreja católica cingalesa, o cardeal Malcolm Ranjith, apoiou as exigências de Ratanha, dirigindo-se a Kandy, cidade de peregrinações budistas em solidariedade com o movimento.







"Apoiamos a campanha do monge porque até agora não foi feita justiça", explicou o cardeal.

O porta-voz do Governo, o também ministro das Finanças do Sri Lanka, criticou severamente no Twitter a atitude do prelado, embora sem se pronunciar sobre a campanha iniciada pelo monge budista.







"O cardeal Malcom Ranjith atiça as chamas do ódio e do comunitarismo", escreveu Mangala Samaraweera. "Toma nota Vaticano!", acrescentou.

Acusa-os de cumplicidade com os jiadistas responsáveis pelos atentados, reivindicados pelo grupo islamita Estado Islâmico.Num breve comunicado a presidência do Sri Lanka anunciou que os governadores das províncias do Norte e do Oeste apresentaram a sua demissão, que foi aceite. Seguiu-se uma série de outras demissões, incluindo a de Bathiudeen, por parte de outros altos responsáveis, de diversos partidos.Os demissionários afirmaram em comunicado que continuam a apoiar o Governo e explicaram que se demitiram para garantir que as investigações sobre os atentados se façam livremente.Após as duas primeiras demissões o monge Ratana foi hospitalizado para exames, pondo fim à sua greve de fome.As reivindicações de Ratana, que é deputado pelo partido budista nacionalista Jatika Hela Urumaya, tiveram o apoio do monge extremista Galagodaatte Gnanasara, recentemente indultado pelo Presidente cingalês e acusado de incitar ao ódio contra a minoria muçulmana do país.