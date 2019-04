Sri Lanka. Maior parte dos suspeitos dos atentados estão mortos ou detidos

Uma semana depois da onda de violência que atingiu hotéis e igrejas, o primeiro-ministro garante que o país está pronto para "voltar à normalidade".



Os atentados, que fizeram 253 mortos, foram realizados por um "grupo pequeno mas bem organizado", declarou. "A maior parte dos seus membros foram detidos. Alguns foram mortos", acrescentou.





As autoridades afirmam que, no Sri Lanka há cerca de 140 partidários do grupo islamita Estado Islâmico, que reivindicou os atentados.

"Agora, estamos prontos para voltar à normalidade", garantiu. Ranil Wickremesinghe anunciou ainda o endurecimento da lei contra os extremistas islâmicos e a expulsão de mestres de religião estrangeiros em situação irregular no país."Vários estrangeiros trabalham como professoers no nosso país, sem visto de trabalho. Após consulta com o ministério dos Assuntos Religiosos muçulmanos e o Ministério do Interior, iremos expulsá-los", prometeu, sem contudo especificar número ou nacionalidades.