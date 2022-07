Sri Lanka. Manifestantes pedem intervenção da comunidade internacional

Em nome dos ativistas, o advogado Nuwan Bopage denunciou que Wickremesingue violou os direitos fundamentais dos manifestantes, ao mobilizar o Exército contra os protestos pacíficos da passada sexta-feira.

Os líderes dos protestos anunciaram no domingo que continuarão a exigir a renúncia do recém-empossado Presidente, em plena crise económica, apesar da atuação violenta das forças de segurança contra aqueles que permaneceram no interior do perímetro do edifício presidencial.

Bopage explicou que a ação das forças de segurança ocorreu apesar de os manifestantes terem prometido retirar-se do edifício que foi ocupado na sexta-feira, e denunciou a imposição do estado de emergência no país.

"Quase sempre, o estado de emergência foi mal utilizado, para restringir os direitos democráticos das pessoas", disse o advogado, antecipando um "banho de sangue" por causa do desejo de Wickremesinghe de manter o poder.

O Presidente - que assumiu o cargo na semana passada, depois de o ex-Presidente Gotabaya Rajapaksa ter sido forçado a renunciar e a deixar o país - reuniu com diplomatas, no passado fim de semana, para explicar a posição do seu Governo.

A população do Sri Lanka - imersa numa grave crise económica há meses, com escassez de remédios, alimentos e combustível - começou a sair às ruas em todo o país no final de março, para protestar contra a situação e exigir a renúncia do ex-Presidente Rajapaksa.

A economia do Sri Lanka está em estado de colapso, estando a decorrer as negociações para um plano de ajuda com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O Sri Lanka deixou de pagar a sua dívida externa, de cerca de 50 mil milhões de euros, quase esgotou as suas reservas de gasolina e o Governo ordenou o encerramento de escritórios e escolas não essenciais, para reduzir as viagens e economizar combustível.

O colapso económico levou a uma grave escassez de bens essenciais, deixando as pessoas com dificuldades para comprar alimentos, combustível e outros bens de primeira necessidade.