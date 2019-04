Sri Lanka. Novo balanço confirma 290 mortos e 500 feridos em ataques

RTP22 Abr, 2019, 07:25 / atualizado em 22 Abr, 2019, 08:54 | Mundo

O anterior balanço era de 207 mortos, incluindo o cidadão português, e de 450 feridos.





As autoridades não colocam de parte a possibilidade de mais ataques nas próximas horas. O presidente Maithripala Sirisena, que estava fora do país quando os atentados aconteceram, está de regresso ao país. Para hoje está marcada uma reunião do Conselho de Segurança Nacional onde Sirisena estará presente.







A polícia informou hoje que uma bomba artesanal foi descoberta e desativada perto do principal aeroporto de Colombo, isto horas antes do presidente aterrar.





Os ataques deste domingo não foram ainda reivindicados. As autoridades do Sri Lanka anunciaram entretanto que 24 pessoas foram detidas.







O primeiro-ministro do Sri Lanka garante que vai tomar todas as medidas para combater o terrorismo no país.

Oito explosões

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros já lamentaram os ataques e manifestaram pesar pela morte do cidadão português.







C/ Lusa



A capital do país, Colombo, foi alvo de pelo menos cinco explosões: em quatro hotéis de luxo e uma igreja.Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país.A oitava e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.As primeiras seis explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 08h45 (03h15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.As primeiras investigações apontam para bombistas suicidas na origem de, pelo menos, seis das explosões.