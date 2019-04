Sri Lanka. Número de mortos sobe para 310. ONU condena ataques

RTP23 Abr, 2019, 07:38 / atualizado em 23 Abr, 2019, 08:02 | Mundo

O Conselho de Segurança exortou todos os governos a cumprirem suas obrigações internacionais e a cooperarem ativamente com as autoridades do Sri Lanka | Dinuka Liyanawatte - Reuters

"O número de mortos dos atentados de domingo aumentou para 310", disse à agência de notícias Efe o porta-voz da polícia do Sri Lanka, Ruwan Gunasekara.











O anterior balanço, de segunda-feira, era de 290 mortos e 500 feridos.





O porta-voz da polícia deu ainda conta da detenção de 40 pessoas no decurso da investigação aos ataques atribuídos a um grupo extremista islâmico local, o National Thowheeth Jamaath.





No entanto, as autoridades do Sri Lanka acreditam que esta organização foi apoiada internacionalmente.





A capital do país, Colombo, foi alvo de pelo menos cinco explosões no domingo de Páscoa, em quatro hotéis de luxo e uma igreja.





Duas outras igrejas foram alvo de explosões, uma em Negombo e outra no leste do país.





A oitava explosão do dia ocorreu num complexo de vivendas em Dermatagoda. Grande parte dos ataques foi levada a cabo por bombistas suicidas, segundo revelaram as autoridades.







Entre as vítimas mortais das oito explosões de domingo há registo de 39 cidadãos estrangeiros, incluindo um português que residia em Viseu e se encontrava em viagem no Sri Lanka.



ONU defende condenação dos responsáveis



Entretanto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou na segunda-feira os ataques no Sri Lanka e defendeu a condenação dos responsáveis.





Numa declaração acordada pelos 15 membros, o Conselho de Segurança sublinhou que todos os que perpetraram, organizaram, financiaram ou apoiaram os ataques devem ser responsabilizados.





O Conselho de Segurança exortou todos os governos a cumprirem suas obrigações internacionais e a cooperarem ativamente com as autoridades do Sri Lanka.





O mesmo órgão das Nações Unidas enfatizou que "qualquer ato de terrorismo é criminoso e injustificável" e que todos os Estados devem combater organizações terroristas, usando "todos os meios", mas respeitando o Direito Internacional e os Direitos Humanos.





O Conselho de Segurança transmitiu também condolências às famílias das vítimas e ao Governo do Sri Lanka.





De igual forma, a presidente da Assembleia Geral da ONU, María Fernanda Espinosa, declarou-se "horrorizada" com os atentados e expressou a sua solidariedade com todas as pessoas afetadas.





Os feridos são "mais de 500", acrescentou, admitindo a dificuldade em fornecer números exatos relativos às vítimas.