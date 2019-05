Sri Lanka. Recolher obrigatório para impedir retaliações da comunidade cristã

Um grupo de pelo menos 15 homens pegou fogo e destruiu estabelecimentos comerciais da comunidade muçulmana.



Além do recolher obrigatório, as autoridades voltaram também a bloquear as redes sociais para evitar a difusão de discursos de ódio.



Estes ataques estão a ser vistos como uma resposta da comunidade cristã aos atentados terroristas do domingo de Páscoa que mataram 250 pessoas, quase todas católicas.